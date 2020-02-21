Азербайджан проводит достаточно взвешенную внешнюю политику, в частности, в Европе.

Об этом сказал Trend российский политолог Георгий Бовт, комментируя государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию, передает Day.Az.

По словам эксперта, внешняя политика официального Баку направлена на укрепление позиций Азербайджана в Европе: "Это может принести Азербайджану определенные дивиденды не только на энергетическом рынке, но и в рамках сотрудничества с Европейским союзом по целому ряду направлений.

К тому же, доверие ЕС к Азербайджану за последние годы существенно возросло. По сравнению с концом 90-х годов, когда Азербайджан только начинал выходить на большой европейский энергетический рынок, сегодня он выглядит все более выгодным партнером, который вызывает большое доверие. Если в 90-х годах было достаточно много скептических прогнозов и оценок по поводу энергетических проектов, которые реализует Азербайджан, то теперь можно с уверенностью сказать, что почти все они успешны и приносят большую выгоду Азербайджанской Республике, а также способствуют диверсификации европейского рынка энергоносителей".

Эксперт также отметил, что от реализуемых Азербайджаном энергетических проектов выгоду получают и другие страны региона: "Если посмотреть на то, какой скачок в экономическом развитии сделал Азербайджан за последнее время, то становится очевидным, что это положительно влияет и на развитие всего региона. К примеру, поток азербайджанских туристов в Грузию говорит о том, что от экономических успехов Азербайджана косвенные дивиденды получает и Грузия. Что касается Армении, то пока не решится армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, она останется вне всех проектов, реализуемых Азербайджаном".

Напомним, что в четверг в Риме начались официальные встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках его государственного визита в Италию. 20 февраля по завершении встречи один на один состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Италии Серджо Маттареллы в расширенном составе. Азербайджан и Италия подписали 17 документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества в различных областях. В частности, глава государства Ильхам Алиев и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте подписали Совместную декларацию "Об укреплении многопланового стратегического партнерства".