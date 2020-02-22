Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, с позиций, расположенных в селах Паравакар, Айгеовит Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Физулинского районов.