https://news.day.az/politics/1205502.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились в Ватикане с Сикстинской капеллой и Собором Святого Петра - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились в Ватикане с Сикстинской капеллой и Собором Святого Петра - ФОТО
22 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились в Ватикане с Сикстинской капеллой и Собором Святого Петра.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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