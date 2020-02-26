Основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев, представляя аудитории основополагающую концепцию возглавляемого им ресурса, заявляет:

"Мы задумали наш канал как трибуну и голос русского православного большинства".

В этой связи возникает вопрос: Неужели вышедшая на сайте tsargrad.tv статья "Русские, не уезжайте, нам нужны рабы и проститутки" является "голосом русского православного большинства"?

И какое отношение к ценностям православия имеет этот заказной, тенденциозный, подлый в своей безграничной лжи материал?

Разве православный мир не стоит на страже общечеловеческих ценностей и гуманизма, не выступает против искажения правды и попрания справедливости?

В преддверии очередной даты событий в азербайджанском городе Ходжалы, где армянские военизированные преступники с особой жестокостью пытали и убивали женщин, детей и стариков, и когда весь цивилизованный мир, включая целый ряд российских изданий, содрогается и осуждает это страшное преступление против человечества, канал православного христианского мира предоставляет свою трибуну носителям лжи и дезинформации.

Автор этой постыдной статьи отсылает нас к трагическим событиям 20 января 1990 года, когда город Баку по приказу Михаила Горбачева был расстрелян союзными войсками, погибло и ранено огромное количество невинных граждан, в том числе русской и других национальностей. Но они погибли не от рук азербайджанцев, а под танками и снарядами регулярных воинских частей союзного государства, переживавшего период распада.

Автор пишет следующее: "Правды ради, как не вспомнить о тех, кому в Баку цветов не приносят и слёз о них не льют - о простых русских людях, которые несколькими днями раньше безо всякой вины были убиты в этом самом интернациональном Баку, многие, возможно, руками этих самых оплакиваемых "шахидов".

"Правды ради"...но, поминая правду, автор безнравственно лжет: в Баку приносят до сих пор цветы всем тем, кто погиб в эти страшные дни, в том числе нескольким русским, которых, как и азербайджанцев, и представителей других народов многонационального Баку раздавила уходящая в прошлое власть советского государства. Автор, кроме того, оскорбляет память погибших, бросая им, не имеющим возможности ответить таким лжецам, на обвинение в несодеянном. Тогда как истинные виновники этой трагедии до сих пор живут и заказывают подобные материалы. Все, кто погибли тогда в Баку, - и азербайджанцы, и русские, и татары, и украинцы, и другие - не были разобщены, они были частью самого интернационального на тот период города СССР. И даже этот неоспоримый и общеизвестный факт проплаченный автор ставит под сомнение.

Далее автор позволяет себе утверждать, следуя интересам армянских заказчиков, что Азербайджан не имел государственности, явно путая здесь историю Азербайджана с реальной историей Армении. Но это вопрос более обширных и предметных дискуссий с участием историков, от которых армянская сторона, как правило, уклоняется, предпочитая переписывать архивы.

Автор неверно указывает даты и смещает акценты. Если он хоть как-то изучал этот вопрос, то должен был знать, что трагические события в Баку - это следствие процессов, запущенных армянскими националистами, массово и жестоко изгонявшими азербайджанцев из Нагорного Карабаха. И еще задолго до январских событий Армения начала проводить этнические чистки от азербайджанского населения, фактически дав старт не только кровопролитному армяно-азербайджанскому конфликту, но и подложив "мину" под основы многонационального государства СССР.

Автор вновь безбожно лжет, оскверняя печатную трибуну православного мира, когда пишет, что якобы по улицам многонационального Баку бродили возбуждённые толпы с плакатами "Русские, не уезжайте, нам нужны рабы и проститутки!". Когда это в Азербайджане русские были рабами? А проститутки, так они везде есть, и не имеют национальной принадлежности. Мы, бакинцы, таких плакатов не видели, но мы видели массу провокаторов, развернувших масштабную кампанию фальсификаций против Азербайджана, с последствиями которой мы боремся до сих пор, включая тот пример, который мы сейчас разбираем.

И к сведению, в Азербайджане всегда бережно относились и к русским, и к представителям других народов, на этом выстроена и признается всем миром, включая главу РПЦ, модель азербайджанского мультикультурализма. Об особом отношении азербайджанцев к россиянам и русским свидетельствует также высокая статистика посещаемости Азербайджана туристами из России, и их отзывы о гостеприимности азербайджанцев, и наличие в Азербайджане Русской общины численностью не в 100, а порядка в 200 тысяч человек, не считая смешанных браков, сохранение русского языка, огромного количества русских школ, православных храмов. Разве все это есть в моноэтнической Армении, откуда исходят клеветнические заказы и тиражируются в российском информационном поле при поддержке влиятельных сил армянского лобби России?

Вышеупомянутая статья нацелена сеять раздор между русскими и азербайджанцами, христианами и мусульманами. И Россия, и Азербайджан - многонациональные, поликонфессиональные государства и дорожат сложившимся согласием между представителями различных народов и религий, как и двусторонними отношениями, достигшими высокого уровня. В России, как и в Азербайджане, христианские храмы возвышаются рядом с мусульманскими мечетями. Но в моноэтнической Армении, оккупировавшей территории соседнего государства, к тому же с ее специфической религией, вряд ли понимают ценности межэтнического и межконфессионального мира, потому и пытаются сеять ложь и вражду между другими народами.

Мы специально не называем имя автора. Здесь не столько важны мелкие исполнители, как опасны крупные заказчики.

Но и их время пришло. Сегодня, в день памяти Ходжалы, уже весь мир говорит правду об этом кровавом преступлении армян, называя его самым страшным преступлением против человечности. В настоящее время происходит постепенное разоблачение армянской машины производства фальсификаций. Поэтому политическое армянство брызжет слюной, не оставляя попыток списывать на других свои преступления, и ищет все новых союзников в реализации этих нечистоплотных целей.

Но вызывает особое сожаление, когда такие авторы и подобные публикации оскорбляют своим присутствием "трибуну русского православного большинства".

Гюльнара Микаилова