https://news.day.az/politics/1209200.html Президент Ильхам Алиев принял Нахида Багирова и Миргасана Сеидова в связи с их назначением на должности глав Исполнительной власти Исмаиллинского и Нефтчалинского районов - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял Нахида Багирова и Миргасана Сеидова в связи с их назначением на должности глав Исполнительной власти Исмаиллинского и Нефтчалинского районов - ФОТО
5 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Нахида Багирова в связи с назначением главой Исполнительной власти Исмаиллинского района и Миргасана Сеидова в связи с назначением главой Исполнительной власти Нефтчалинского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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