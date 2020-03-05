5 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Нахида Багирова в связи с назначением главой Исполнительной власти Исмаиллинского района и Миргасана Сеидова в связи с назначением главой Исполнительной власти Нефтчалинского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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