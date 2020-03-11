Состоялась встреча президентов Азербайджана и Туркменистана в расширенном составе

11 марта состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в расширенном составе с участием делегаций.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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