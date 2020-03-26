Заседания Милли Меджлиса будут проходить в электронной форме

Будут внесены изменения в закон "О статусе депутата" и во внутренний устав Милли Меджлиса.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, законопроекты будут вынесены на обсуждение на заседании Милли Меджлиса 30 марта.

Изменения предусматривают, что проведение пленарных заседаний Милли Меджлиса будет проходить в электронной форме до 20 декабря 2020 года, и карантинный режим не будет распространяться на депутатов.