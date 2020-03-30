Армении следует покинуть оккупированные территории Азербайджана

Незаконные "выборы" в Нагорном Карабахе, оккупированном Арменией, противоречат международному праву и никогда не будут признаны легитимными.

Об этом Trend сообщил пресс-секретарь посольства Турции в Азербайджане Хусейн Алтыналан., передает Day.Az.

По его словам, Армения продолжает оккупацию, несмотря на решение Совета Безопасности ООН от 14 марта 2008 года "о безоговорочном выводе армян с оккупированных азербайджанских земель, возвращении азербайджанцев, находящихся в положении беженцев". Усугубляя эту безответственность, Армения стремится узаконить факт оккупации посредством так называемых "выборов": "Этот шаг противоречит решениям ООН и положениям ОБСЕ, а также нормам международного права, и в то же время подрывает попытки Минской группы ОБСЕ добиться урегулирования. Наша страна категорически не признает эти так называемые "выборы". Минская группа ООН и ОБСЕ должны не только отвергнуть эти "выборы", но и решительно осудить правительство Армении, принять меры по предотвращению подобных шагов".

Советник добавил, что Армении следует покончить с грабительскими действиями и покинуть оккупированные территории.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.