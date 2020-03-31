ЕС не признает т.н. «выборы» в Нагорном Карабахе

ЕС не признает конституционные и правовые рамки, в которых проводятся так называемые "выборы" в Нагорном Карабахе, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт организации.

"В связи с так называемыми "президентскими и парламентскими выборами" в Нагорном Карабахе 31 марта 2020 года Европейский союз вновь заявляет, что не признает конституционные и правовые рамки, в которых они проводятся. Это событие не может нанести ущерб определению будущего статуса Нагорного Карабаха или исходу продолжающегося переговорного процесса", - говорится в заявлении.

ЕС напоминает о своей твердой поддержке Минской группы ОБСЕ и, в частности, усилий сопредседателей, направленных на достижение прогресса, выходящего за рамки существующего статус-кво, и субстантивных переговоров для достижения всеобъемлющего и устойчивого мира.

"ЕС готов и впредь поддерживать усилия, направленные на скорейшее мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта", - говорится в заявлении.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.