Президент Ильхам Алиев: Наша основная цель - в первую очередь безопасность, здоровье и благосостояние граждан

Наша основная цель - в первую очередь безопасность, здоровье и благосостояние граждан

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая министра экономики Микаила Джаббарова.

"Широкомасштабный экономический и социальный пакет окажет позитивное влияние на нарастающую динамику в экономической сфере и в то же время защитит граждан, относящихся к чувствительной категории, от этого кризиса. Наша основная цель - в первую очередь безопасность, здоровье и благосостояние граждан. Конечно, в период пандемии Азербайджан, как и другие ответственные страны, прежде всего, думает о здоровье граждан. Все остальные вопросы - второстепенные, в том числе и вопросы, связанные с экономическим развитием. Хотя мы обязательно должны уделять необходимое внимание и этим вопросам. Потому что и здоровье, и благосостояние людей в целом являются одними из основных вопросов в социальной сфере в Азербайджане. Сегодня в Азербайджане решаются все вопросы, относящиеся к здоровью людей, и основная цель, еще раз хочу сказать, - держать под контролем масштабы пандемии. Прежде всего мы должны добиться именно этого. Еще раз хочу сказать: здесь основной фактор - ответственность граждан", - отметил глава государства.

По его словам, в то же время представленные министром Микаилом Джаббаровым предложения - широкомасштабные и учитывают интересы граждан, работающих в сферах, пострадавших сегодня от пандемии. "Значительная часть их заработной платы временно будет выплачиваться государством. Вместе с тем, хочу повторить, что и предприниматели, конечно, не должны допускать сокращения работников. Также считаю необходимым принять дополнительные меры в области социального обеспечения, в том числе вопросы, касающиеся отмеченной вами социальной сферы. Азербайджанское государство еще раз должно продемонстрировать и демонстрирует здесь свою социальную политику. В центре нашей политики находится гражданин Азербайджа а, и мы неоднократно доказывали это", - заявил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, сегодня в связи с коронавирусом страны самоизолировались, и это естественно. Мы сейчас видим, что даже очень близкие друг другу страны, организации уже сами решают свои проблемы, в различных странах разный подход к данному вопросу. "Считаю, что наш подход самый широкий и самый правильный. К первую очередь в результате принятия превентивных мер были предприняты шаги для предотвращения широкого распространения заболевания. Хотя я считаю, что граждане должны быть более ответственными. Однако при проведении сравнения в мировом масштабе мы видим, что ситуация в Азербайджане значительно лучше. Случаи инфицирования у нас в соотношении к численности населения на очень низком уровне, так же, как и случаи смерти. Однако это не дает основания довольствоваться достигнутыми результатами. В Азербайджане проделана и будет проводиться необходимая работа в этой сфере", - подчеркнул глава государства.

Уверен, что правила, вступившие в силу с сегодняшнего дня, усилят позитивную динамику, добавил он. "В то же время уже было доложено об очень широком экономическом пакете, и в ближайшие дни предусматривается его исполнение, также и социального пакета. Призыв к предпринимателям, чтобы работающие граждане не потеряли свою работу, и не только призыв, но и в то же время поддержка предпринимателей. Мы понимаем, что им трудно, они несут потери. Кто им должен оказать поддержку? Государство. Государство, как всегда, делает это. Поэтому и борьба с болезнью, и обеспечение экономической активности, и решение социальных вопросов, понимание проблем каждого человека, наше стремление оказать помощь и наше намерение отражают проводимую нами политику и в то же время, думаю, будут лучшим служением гражданам Азербайджана. Поэтому считаю, что формирование доложенных вами вопросов должно уже полностью завершиться, и, не теряя времени, необходимо приступить к фактическим выплатам. Естественно, составлены и списки", - заявил Президент Ильхам Алиев.