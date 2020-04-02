Сотрудники посольства Азербайджана в России перечислили $3000 в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Сотрудники посольства Азербайджана в России добровольно перечислили средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на посольство, размер перечисленных средств составляет 3 000 долларов США.

Отметим, что Фонд создан в соответствии с Указом Президента Ильхама Алиева "О мерах по охране здоровья населения и усилению борьбы с коронавирусной инфекцией в Азербайджане" от 19 марта 2020 года.