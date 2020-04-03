Али Ахмедов: Настало время для демонстрации гражданской позиции и личной ответственности

Статистика по пандемии коронавируса в ряде стран мира приводит человека в ужас. Ситуация намного серьезнее, чем кажется. Правительство Азербайджана по поручению и под непосредственным контролем Президента Ильхама Алиева принимает, и будет принимать превентивные меры по пресечению новых фактов инфицирования и лечению больных. Однако, в текущих условиях стало жизненно важным участие каждого человека в пресечении распространения опасного вируса, недопущении того, чтобы вирус приобрел катастрофический масштаб.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в своей статье под заголовком "Настало время для демонстрации каждым гражданской позиции и личной ответственности" на странице в Facebook написал вице-премьер, зампред - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

По словам Ахмедова, опыт других стран, сталкивающихся с горькой реальностью и трагедиями, показывает, что здоровье отдельно взятого человека сейчас означает здоровье всего общества. Уровень личной ответственности каждого сейчас важен и ценен, как никогда. Горький опыт других стран должен стать уроком для каждого. Настало время всем проявить свою гражданскую позицию и личную ответственность, говорится в статье.

"В эти трудные времена личную ответственность, единство и солидарность можно продемонстрировать, по сути, очень простым способом - это оставаться дома, чтобы не заразиться самому, не заразить своих родителей, детей и внуков. Безразличие к этим простым, но жизненно важным требованиям имеет тяжелые последствия. Давайте не будем совершать этих ошибок, и защитим себя, своих близких от страшных последствий пандемии. Давайте сделаем лозунг "Оставайся дома!" главным в своей жизни на ближайшие три недели", - говорится в статье.