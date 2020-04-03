Пресечена очередная армянская провокация в направлении Газаха

На государственной границе Азербайджана с Арменией продолжаются провокации со стороны армянских ВС, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Начиная с 04:30 третьего апреля со стороны подразделений армянских ВС, дислоцированных близ села Айгеовит Иджеванского района Армении, подверглись интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия и снайперских винтовок погранично-боевые посты Госпогранслужбы вблизи села Бала Джафарли Газахского района Азербайджана.

Вражеская провокация была пресечена, огневые точки боевых позиций ВС Армении были подавлены ответным огнем.