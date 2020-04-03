https://news.day.az/politics/1219529.html Пресечена очередная армянская провокация в направлении Газаха
Пресечена очередная армянская провокация в направлении Газаха
На государственной границе Азербайджана с Арменией продолжаются провокации со стороны армянских ВС, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
Начиная с 04:30 третьего апреля со стороны подразделений армянских ВС, дислоцированных близ села Айгеовит Иджеванского района Армении, подверглись интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия и снайперских винтовок погранично-боевые посты Госпогранслужбы вблизи села Бала Джафарли Газахского района Азербайджана.
Вражеская провокация была пресечена, огневые точки боевых позиций ВС Армении были подавлены ответным огнем.
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