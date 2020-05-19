Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является страной, пользующейся огромным уважением и обладающей высоким имиджем в мировом масштабе

19 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии расположенного в Низаминском районе Баку центра DOST номер 3 Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

После ознакомления с новым центром DOST Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению.

Интервью Президента Ильхама Алиева

- Господин Президент, добрый день.

- Здравствуйте.

- Центры DOST являются сегодня одной из составных частей осуществляемой в Азербайджане социальной политики. Сегодня вы приняли участие в открытии нового Центра DOST. Как Вы в целом оцениваете открытие центров DOST?

- Это - прекрасная социальная инициатива. Как вам известно, Азербайджан проявляет лидерство и в этой сфере, и начало функционирования центров DOST - наглядное проявление работы, проводимой в социальной сфере, осуществляемых реформ. Открывается уже третий центр, и деятельность двух первых центров тоже очень успешна. Коэффициент одобрения гражданами достиг 96 процентов. Оказываемые здесь услуги, конечно, являются большим новшеством в сфере социального обеспечения. Неслучайно несколько стран уже обратились к нам в связи с этим опытом, и Азербайджан готов поделиться им.

В целом, планируется, что начнут действовать около 30 центров. Надеюсь, что в ближайшие несколько лет центры DOST начнут функционировать в Баку и по всей стране. В то же время здесь создаются рабочие места. Как мне сообщили, в этом центре DOST создается более 130 рабочих мест, в том числе к работе привлекаются и волонтеры. Оказываемые в целом более 130 услуг охватывают, можно сказать, все услуги в социальной сфере. Таким образом, деятельность этих центров принесет людям удобство, в то же время уже оправдали себя важные шаги в области прозрачности. Кроме того, применяемые здесь инновации полностью согласуются с нашими взглядами на будущее, потому что инновационное развитие является одним из основных направлений нашей политики. Конечно, центры DOST функционируют именно на основе этих инноваций, и в дальнейшем планируется предпринять дополнительные шаги в данном направлении.

- Господин Президент, абсолютное большинство сотрудников в Центре DOST, в открытии которого Вы принимаете участие, как и в других центрах, - молодежь. В своих выступлениях Вы часто особо подчеркиваете роль молодежи в развитии Азербайджана. Как в целом Вы оцениваете роль молодежи в сегодняшнем развитии Азербайджана?

- Я всегда высоко оценивал роль молодежи. Азербайджанская молодежь и сегодня играет активную роль в успешном развитии страны. Могу сказать, что молодежь является самой активной прослойкой нашего общества. И сегодня для молодежи создаются широкие возможности. Молодежь назначается на высокие должности - должности министра, главы исполнительной власти. В то же время у нас достаточно молодежи в Милли Меджлисе. Можно сказать, все работники Центра DOST - молодежь. Именно интерес к инновациям, активность молодежи, ее современные знания позволили Азербайджану за счет внутренних интеллектуальных ресурсов создать такие центры, а также, как я уже сказал, делиться опытом с другими странами. Поэтому в ходе многочисленных встреч с молодежью я всегда призываю их к знаниям, к тому, чтобы они хорошо учились, стали профессионалами и своей деятельностью вносили еще больший вклад в развитие нашей страны. Рад, что сегодня наша молодежь отвечает самым высоким критериям с точки зрения знаний, профессионализма, новаторства, современности. В то же время должен отметить, что молодежь оказывает нам большую поддержку и в борьбе с негативными явлениями. В целом, люди, которые в будущем будут управлять Азербайджаном, - это сегодняшняя молодежь. Поэтому их знания, а также патриотизм постоянно будут укреплять нашу независимость и обеспечат устойчивое развитие нашей страны на много лет, десятилетий вперед.

- Господин Президент, в последние годы в области социального обеспечения населения в Азербайджане осуществляются комплексные меры, которые можно встретить в немногих странах мира. Что Вы можете сказать о проектах, реализуемых в этой сфере?

- Социальная сфера всегда была приоритетной. В моих выступлениях в прежние годы данному вопросу также всегда уделялось большое внимание. Особенно в последнее время - в прошлом и нынешнем году социальная сфера стоит в повестке дня как еще больший приоритет. Неслучайно в прошлом году был представлен и успешно исполнен самый широкий в период независимости социальный пакет. Сфера охвата данного социального пакета достаточно широка - социальным пакетом со стороны государства были охвачены 4 миллиона 200 тысяч человек. Сюда входили вопросы повышения минимальной заработной платы почти вдвое, а минимальной пенсии - более чем на 70 процентов. Азербайджан сегодня является лидирующим государством в СНГ по покупательной способности минимальной пенсии. Были повышены пособия, некоторые на 50 процентов, а некоторые - вдвое. Был решен вопрос, связанный с проблемными кредитами. То есть, мы выделили на эти цели миллиарды манатов, и, как я уже сказал, было значительно улучшено благосостояние 4,2 миллиона человек.

С начала года эти тенденции еще более усилились. Увеличение минимальной и средней заработной платы, средней пенсии налицо. Если учесть, что курс маната стабилен, то реальные доходы населения растут, инфляция находится на низком уровне. Поэтому работа, проводимая в нынешнем году в этой области, является логическим продолжением работы, проделанной в прошлом году. Особенность нынешнего года в том, что в настоящее время мы живем в период пандемии, и наш ответ пандемии был многосторонним. В том числе были предприняты очень серьезные, оперативные и рассчитанные на достижение цели шаги, связанные с социальным обеспечением. Не секрет, что была полностью выплачена заработная плата 900 тысяч человек, занятых в государственном секторе, государство выплатило значительную часть заработной платы почти 700 тысяч человек, занятых в частном секторе. Если учесть, что люди, работавшие в данном секторе, потеряли работу, было организовано социальное обеспечение безработных, малообеспеченных слоев, в том числе неформально занятых граждан, каждому из них были предоставлены средства в размере 190 манатов. Людей этой категории немало - 600 тысяч. Вся эта работа, конечно, требует больших финансовых ресурсов. Если добавить к этому программу адресной социальной помощи, то число людей, охваченных данной программой, резко возрастает. В настоящее время этой программой охвачено 80 тысяч семей, каждой семье в среднем ежемесячно выплачивается более 220 манатов.

В то же время планируется открытие оплачиваемых общественных рабочих мест - 90 тысяч рабочих мест. Программой самозанятости охвачены 12 тысяч человек. Мы уже реализуем часть этой программы совместно со Всемирным банком. То есть, если учесть уделяемое данной сфере внимание и выделяемые средства, то можно увидеть, что сегодня это является для нас приоритетом. Так и должно быть, потому что от пандемии страдает весь мир, все страны столкнулись с большими трудностями. В некоторых развитых странах экономический спад составляет 7-10 процентов. Это еще предварительные цифры. В Азербайджане принимаются все меры для сохранения финансовой стабильности. Каждый должен знать, что если нарушится финансовая стабильность, то мы не сможем реализовывать социальные программы.

В начале года и в период вспышки пандемии я сказал, что ни одна социальная программа не будет сокращена, и мы обеспечиваем это. Также не был сокращен ни один проект социальной инфраструктуры. Уделяемое данной сфере внимание и предпринимаемые практические шаги еще раз демонстрируют суть нашей политики. Они также показывают, что в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана.

- Господин Президент, развитие информационно-коммуникационных технологий и применение инноваций являются одними из приоритетных направлений Вашей деятельности. На недавней встрече с руководством компании CISCO Ваше лидерство и проводимая в Азербайджане работа также получили очень высокую оценку. Хотелось бы узнать Ваше мнение по этому поводу.

- Знаете, несколько лет назад эта отрасль по моей инициативе начала получать широкий размах в Азербайджане. Помню, когда мы стали заниматься созданием космической промышленности, некоторые удивлялись. Некоторые думали: Азербайджан не такая уж большая страна, а космический клуб является очень ограниченным клубом в мировом масштабе, поэтому Азербайджану трудно будет найти там себе место. Однако жизнь показала, что мы находимся на правильном пути, так как создание космической промышленности, вывод на орбиту трех спутников не только обеспечивают наши экономические и другие интересы, это также было очень важно с точки зрения подготовки кадров, освоения молодыми кадрами новых технологий. Без подготовки кадров современные технологии не могут развиваться ни в одной стране. Поэтому мы привлекли в эту сферу государственные ресурсы и составили очень правильную программу, в то же время приступили к практическим шагам, направленным на подготовку кадров. На примере этого прекрасного Центра DOST мы видим, что если здесь не будет профессиональных кадров, центр не сможет функционировать. Азербайджан, как и большинство стран, импортирует технологии. Однако использовать данные технологии, осваивать их, создавать на их основе новый интеллектуальный продукт зависит уже непосредственно от профессионализма кадров, их подготовки.

Поэтому все наши действия, связанные с развитием информационно-коммуникационных технологий, были правильными, и это еще раз подтвердила проведенная мною в рамках видеоконференции встреча с руководителями компании CISCO. Мы сотрудничаем не только с компанией CISCO, мы тесно сотрудничаем со всеми ведущими компаниями мира, действующими в области информационно-коммуникационных технологий. С компанией CISCO мы, могу сказать, уже приближаемся к стратегическому партнерству. Конечно, предлагаемый ими интеллектуальный продукт очень нужен для нашего дальнейшего развития. К примеру, в настоящее время мы работаем над проектом Smart City - умный город. Первые проявления данного проекта уже видны. Мы пошли еще дальше и стали работать над программой Smart Nation - то есть, "Умная страна". Цифровизация нашей страны, применение информационных технологий во всех сферах - наш приоритет.

В период пандемии, в условиях самоизоляции невозможно работать без информационных технологий. К примеру, мои встречи, саммиты, проведенные в форме видеоконференций, невозможны без современных технологий. Поэтому в настоящее время был поднят вопрос, связанный и с экономической сферой, и со сферой образования, здравоохранения, сельского хозяйства и пр., в том числе в области контроля за нашими водными ресурсами, формирования водного баланса и сокращения потерь. Каждый должен знать, что данная сфера является шагом в будущее. Мы не можем запаздывать, задерживаться. Если опоздаем, то проиграем. Поэтому мы мобилизовали все наши ресурсы, в том числе финансовые, интеллектуальные и кадровые. Уверен, что в предстоящие годы Азербайджан еще более упрочит лидирующие позиции в области информационно-коммуникационных технологий.

- Господин Президент, в нашей стране были приняты комплексные меры в области решения социальных проблем семей шехидов, дальнейшего улучшения их жилищно-бытовых условий. Хотелось бы узнать Ваше мнение об этом.

-Это вопрос, который постоянно находится в центре внимания. На сегодняшний день государство обеспечило домами и квартирами 7600 семей шехидов. Количество квартир и домов, предоставленных в нынешнем году семьям шехидов, достигло рекордной отметки - дома и квартиры будут предоставлены 1500 семьям шехидов, таким образом, число находящихся на учете семей шехидов составит менее 2 тысяч. Надеюсь, что, максимум в течение двух лет государство обеспечит домами все семьи шехидов.

Параллельно мы предоставляем и легковые автомобили - как семьям шехидов, так и ветеранам Карабахской войны. На сегодняшний день предоставлено более 6 тысяч легковых автомобилей, а в нынешнем году планируется предоставить 400 машин. Могу сказать, что Азербайджан лидирует и в этой области. Во многих уголках мира произошли войны, конфликты, были человеческие жертвы. Конечно, мне не хотелось бы сравнивать Азербайджан с какой-либо страной, но истина заключается в том, что в Азербайджане поддержка государством семей, пострадавших от войны, потерявших близких, находится, как мне кажется, на самом высоком уровне.

Еще раз хочу сказать: не хочу сравнивать с кем бы то ни было, но посмотрите, в Армении были погибшие в войне. Разве их семьям предоставляются квартиры? Автомобили? Нет. Там деньги расходуются на возведению памятников фашистам. Мы же проводим и должны проводить всю эту работу. Это - наш моральный долг. Мои многочисленные встречи с семьями шехидов, конечно, очень важны и для общества, и для семей шехидов. Мы склоняем головы перед памятью шехидов и должны подтверждать свои слова на деле. Поэтому дома, предоставленные уже 7600 семьям шехидов - в нынешнем году их число достигнет 9 тысяч, - прекрасный результат нашей практической работы.

- Господин Президент, что Вы можете сказать о проводимой работе и предстоящих мерах, связанных с предотвращением коронавируса в Азербайджане?

- Работа, связанная с коронавирусом, с самого начала проводилась в Азербайджане в правильном направлении, это видят и одобряют как азербайджанский народ, так и международные организации. До сих пор я ежедневно получаю от граждан сотни писем, и все это - письма благодарности, так как принятие превентивных мер действительно спасло нас от большой беды. Опять же все познается в сравнении. Какова ситуация в развитых странах, численность населения которых такая же, как в Азербайджане, и в нашей стране? В некоторых из них на сегодняшний день умерли около 10 тысяч человек. В Азербайджане умерших очень мало. В то же время превентивные, ограничительные меры позволили нам предотвратить широкое распространение пандемии, и мы добились этого. Неслучайно, Всемирная организация здравоохранения высоко оценивает нашу работу в этой области и называет Азербайджан образцовой страной. Это - высокая оценка проделанной нами работы. Не знаю, дана ли такая оценка какой-либо другой стране или нет. Это - действительно логический результат проделанной работы, потому что с самого начала наша основная цель заключалась в том, чтобы уберечь наших граждан от этой болезни. Все остальные экономические вопросы, спад экономики, возможные проблемы в ней перешли на второй план. Хотя мы серьезно занимались и этими вопросами. Однако первым был вопрос здоровья людей, а вторым - их социальное обеспечение. Мы организовали и то и другое.

Могу сказать, что нам удалось в короткий срок перестроить нашу систему здравоохранения. Здесь я особенно высоко оцениваю деятельность Агентства по обязательному медицинскому страхованию и TƏBİB. Там тоже абсолютное большинство работников - молодежь, которая показала, на что она способна. Потому что в столь сложных условиях система здравоохранения ни одной страны не была готова к этому. Проделать всю организационную работу в таких сложных условиях - это действительно большое достижение. Определение больниц, обеспечение логистической работы, распределение больных по регионам, организация обеспечения содержащихся на карантинном режиме, решение всех этих организационно-логистических вопросов, эвакуация граждан из-за рубежа - мы смогли решить все это в рамках Оперативного штаба, в том числе при активном участии врачей и TƏBİB. Поэтому в конце апреля мы уже увидели, что динамика трех недель позитивна, число инфицированных меньше числа выздоровевших, и перешли к смягчающим мерам. К сожалению, смягчающие меры негативно отразились на числе инфицированных. Однако сегодня ситуация полностью находится под контролем, и все страны уже открываются. Открываются даже страны, где пандемия была широко распространена. Постепенно открываемся и мы, но полностью контролируем ситуацию.

В настоящее время более 20 больниц у нас функционируют исключительно в связи с коронавирусом, на лечении там находятся только инфицированные коронавирусом - в настоящее время в 19 больницах, потому что в некоторых больницах сегодня больных уже нет. Однако готовы более 20 больниц, началось строительство 10 больниц модульного типа, я принял участие в открытии одной из них. Это предоставит нам дополнительно 2000 коек. Обеспечено все медицинское оборудование, доставлены аппараты искусственного дыхания, в реанимации есть достаточно свободных мест, достаточно коек. Число содержащихся на карантине непосредственно связано с числом прибывших из-за рубежа, так как мы на протяжении двух недель содержим эвакуированных из-за рубежа граждан на карантине. Должен сказать, что более 20 тысяч граждан Азербайджана в организованном порядке эвакуированы из-за рубежа. Мы не можем проводить эту работу стихийно. В организованном порядке, по графику, проведено распределение по странам: из какой страны, когда и сколько граждан Азербайджана прибудет. Эта работа будет продолжаться в таком порядке. Наибольшее число наших эвакуированных граждан прибыло из России. На сегодняшний день из России прибыли 6500 граждан Азербайджана, и данный процесс продолжается, но, как я уже сказал, в организованном порядке. Каждый должен зарегистрироваться, есть и специальный портал - "Еду домой". Поэтому работа по эвакуации также будет проводиться в организованном порядке.

Карантинные условия прекрасные, я получаю многочисленные письма и от находящихся на карантине, мы содержим их в четырех-пятизвездочных отелях. В настоящее время мы сами приступили к производству медицинских масок, комбинезонов, дезинфицирующих средств, поэтому эти комплексные меры, конечно, смогли уберечь нас от большой беды. В нынешних условиях, когда идет процесс смягчения, основным фактором будет ответственность граждан. Еще раз хочу сказать, чтобы граждане осознали эту ответственность: пандемия не окончилась, вирус не исчез, он будет распространяться. Поэтому каждый должен беречь себя и близких, осознавать свою ответственность и соблюдать дисциплину.

- Господин Президент, в столь сложных условиях Азербайджан, наряду с социальным обеспечением населения, устранением экономических последствий пандемии, оказывает помощь ряду зарубежных стран. Хотелось бы узнать Ваше мнение и по этому вопросу.