В Азербайджане утверждены изменения в штатный предел численности работников Службы государственной безопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджана "Об обеспечении деятельности Службы государственной безопасности" № 724 от 13 января 2016 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно документу, утвержден "Численный предел штата содержащихся за счет средств государственного бюджета военнослужащих Службы государственной безопасности Азербайджана и работников, принятых на работу в системе Службы государственной безопасности Азербайджана".

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.