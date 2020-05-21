https://news.day.az/politics/1237385.html Назначен начальник Управления кадров генпрокуратуры Азербайджана
Назначен начальник Управления кадров генпрокуратуры Азербайджана
Назначен начальник Управления кадров генпрокуратуры Азербайджана, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на генпрокуратуру.
Приказом, подписанным генеральным прокурором Кямраном Алиевым, Натиг Гусейнов освобожден от должности начальника Управления правового обеспечения генпрокуратуры и назначен начальником Управления кадров.
Натиг Гусейнов работает в органах прокуратуры с 2007 года.
В 1998-2007 гг. он работал на ответственных должностях в Аппарате Верховного Меджлиса Нахчыванской АР и минюсте Нахчыванской АР, с 2008 года занимал должность начальника Управления правового обеспечения генпрокуратуры.
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