В Калифорнии 28 мая объявлен «Национальным днем Азербайджана»

Город Торренс в штате Калифорния (США) объявил 28 мая "Национальным Днем Азербайджана".

Как сообщили Day.Az в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, соответствующее заявление было подписано мэром города Патриком Дж.Фьюри.

В документе отмечается, что миллионы азербайджанцев, проживающих во всем мире, включая США, празднуют 28 мая как Национальный день Азербайджана, напоминая о вкладе своих предков в распространение демократии в прилегающих регионах, в том числе в регионах Центральной Азии и Ближнего Востока.

В заявлении содержится призыв к жителям города Торренс отмечать этот праздник.