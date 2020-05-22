https://news.day.az/politics/1237495.html В Калифорнии 28 мая объявлен «Национальным днем Азербайджана»
В Калифорнии 28 мая объявлен «Национальным днем Азербайджана»
Город Торренс в штате Калифорния (США) объявил 28 мая "Национальным Днем Азербайджана".
Как сообщили Day.Az в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, соответствующее заявление было подписано мэром города Патриком Дж.Фьюри.
В документе отмечается, что миллионы азербайджанцев, проживающих во всем мире, включая США, празднуют 28 мая как Национальный день Азербайджана, напоминая о вкладе своих предков в распространение демократии в прилегающих регионах, в том числе в регионах Центральной Азии и Ближнего Востока.
В заявлении содержится призыв к жителям города Торренс отмечать этот праздник.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре