https://news.day.az/politics/1239044.html Президент Ильхам Алиев посетил памятник, возведенный в честь Азербайджанской Демократической Республики - ФОТО
Президент Ильхам Алиев посетил памятник, возведенный в честь Азербайджанской Демократической Республики - ФОТО
28 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по случаю национального праздника - Дня Республики посетил памятник, возведенный в Баку, на улице Истиглалийят в честь Азербайджанской Демократической Республики.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства возложил к памятнику венок.
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