Великобритания поддерживает независимый и сильный Азербайджан

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп поздравил азербайджанский народ с 28 мая - Днем Республики.

Как передает Day.Az, об дипломат написал в Twitter:

"Поздравляю азербайджанский народ с Днем Республики! Великобритания поддерживает независимый и сильный Азербайджан".