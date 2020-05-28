https://news.day.az/politics/1239100.html Великобритания поддерживает независимый и сильный Азербайджан - Посол
Великобритания поддерживает независимый и сильный Азербайджан - Посол
Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп поздравил азербайджанский народ с 28 мая - Днем Республики.
Как передает Day.Az, об дипломат написал в Twitter:
"Поздравляю азербайджанский народ с Днем Республики! Великобритания поддерживает независимый и сильный Азербайджан".
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