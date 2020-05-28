Президент Лаосской Народно-Демократической Республики поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Буннянг Ворачит в четверг направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника страны - Дня Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство.
От имени всего лаосского народа и от себя лично передаю Вам и дружественному народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики.
Убежден, что дружественные отношения и плодотворное сотрудничество между Лаосской Народно-Демократической Республикой и Азербайджанской Республикой будут и дальше укрепляться и расширяться в интересах наших народов.
Пользуясь случаем, желаю Вам личного благосостояния и успехов в почетной деятельности", - говорится в поздравительном послании.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре