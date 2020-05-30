Президент и исполнительный директор IFSPD поздравили Президента Ильхама Алиева

Президент IFSPD Бисерка Евтимиевич и исполнительный директор IFSPD Эсма Сирбубало поздравили Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство!

От имени Международного фонда за устойчивый мир и развитие (IFSPD), организации, членами которых являются известные представители интеллигенции, ученые и дипломаты из 40 стран мира, и в которой Азербайджанская Республика, является одной из стран-учредительниц, примите наши сердечные поздравления с вашим главным национальным праздником - Национальным днем Азербайджанской Республики.

Ровно 102 года назад, 28 мая 1918 года, была создана Азербайджанская Демократическая Республика, первая парламентская республика на Востоке и во всем мусульманском мире. Независимость, которую Азербайджан восстановил в конце 20 века, создала новые возможности для дальнейшего демократического и экономического развития Вашей страны во благо всех граждан.

От имени руководства и всех членов IFSPD, выражаем Вам наши искренние пожелания успеха, мира, благополучия и экономического развития", - говорится в поздравлении.