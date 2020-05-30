Президент Итальяно-Азербайджанской торговой палаты поздравила Президента Ильхама Алиева

Президент Итальяно-Азербайджанской торговой палаты (İTAZERCOM) Мануэла Тральди поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство!

От имени Итальяно-Азербайджанской торговой палаты передаю Вам и Первому вице-президенту Мехрибан ханым, Вашей семье и всему народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю Вашего национального праздника - Дня Республики.

Создание Азербайджанской Демократической Республики заложило основу важного примера толерантности и мультикультурализма, составляющего самые высокие ценности и принципы современного Азербайджана, которые продолжаются по сей день.

Как официальная двусторонняя бизнес-организация, мы с гордостью одобряем прошлые и будущие достижения Азербайджана.

Мы также рады принимать участие в дружественных отношениях между Азербайджаном и Италией. Все помнят позитивный резонанс Вашего успешного государственного визита в Рим 20-21 февраля прошлого года. Возникшие далее неожиданные трудности создали возможность для дальнейшего укрепления отношений между нашими странами. Искренняя и широкая демонстрация беспокойства и любви азербайджанского народа относительно ситуации в Италии очень важна и высоко оценивается нами.

Мы благодарны за поддержку и вклад Вашего государства под Вашим мудрым руководством в организацию и упрощение международной торговли. Верю, что экономические связи между итальянскими и азербайджанскими предпринимателями будут и дальше развиваться в интересах обеих стран", - говорится в поздравлении.