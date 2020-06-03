Пашинян назвал катастрофической ситуацию с коронавирусом в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал катастрофической ситуацию с соблюдением противоэпидемических норм со стороны граждан. Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал, выйдя в прямой эфир в Facebook․

По его словам, ни одна силовая структура в мире или административная система не в состоянии справиться с вопросом такого масштаба.

Пашинян отметил, что состоялся жесткий разговор с начальниками полиции и СНБ из-за того, что масштабы проблемы, по его словам, ему представляли неверно.

"То, что я увидел с вашей помощью, - это катастрофа. Нет структуры в мире, которая могла бы решить вопрос такого масштаба. Даже если нарастить силы полиции в 4-5 раз", - сказал Пашинян.

Премьер Армении выразил уверенность, что без личной ответственности граждан даже безукоризненная работа силовиков результата не даст.

"И вопрос даже не в том, кто за это в ответе. Отвечать буду я, но ни умирающему, ни моей семье от этого не легче", - подчеркнул Пашшинян.

"Правительство не в состоянии решить этот вопрос, если каждый не отнесется к этой проблеме как к своей личной. В больницах мест практически нет, скоро их не будет совсем, потому что за день такой темп роста остановить невозможно. Если бы введенные нами нормы соблюдались, то больных было бы меньше на 95%", - сказал Н. Пашинян.