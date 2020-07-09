Состоялась первая онлайн встреча рабочей группы Движения неприсоединения по борьбе с пандемией COVID-19.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, Рабочая группа была учреждена четвертого мая 2020 года по инициативе действующего председателя Движения неприсоединения, Президента Азербайджана Ильхама Алиева в ходе встречи на высшем уровне в формате видеоконференции по борьбе с пандемией COVID-19 Контактной группы Движения неприсоединения. Группа создана на основании соответствующих пунктов принятой на встрече Совместной декларации глав государств и правительств стран-членов Движения. Группе поручено создать единую информационную базу данных, отражающую медицинские, социальные и гуманитарные потребности стран Движения неприсоединения.

Согласно данным, в ходе сегодняшней встречи азербайджанская делегация в качестве председателя Рабочей группы проинформировала участников о проделанной за прошедший период работе по формированию группы и подготовке единой информационной базы данных.

Как отметили в министерстве, во встрече приняли участие представители многих государств-членов Движения неприсоединения, а также генеральный директор Всемирной организации здравоохранения по многосторонним вопросам Мишель Боккоз и руководитель отдела операций и снабжения организации Пол Молинаро.

"В своих выступлениях представители ВОЗ выразили Президенту Азербайджана признательность за международные усилия в области борьбы с COVID-19, в том числе за постоянную поддержку деятельности ВОЗ, выразили поддержку деятельности созданной по инициативе главы государства Рабочей группы. Представители ВОЗ также отметили, что на основе соответствующей информации, представленной Азербайджаном в качестве председателя Движения Неприсоединения, ВОЗ начала оказывать помощь государствам-членам ДН. Они также выразили удовлетворение по поводу возможности дальнейшего сотрудничества с Рабочей группой ДН в этом направлении",- сказали в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что государства-члены ДН, участвующие во встрече, поблагодарили Азербайджан за интенсивную деятельность в области борьбы с COVID-19 в качестве председателя организации и проинформировали о проделанной в своих странах работе в области борьбы с пандемией.

По итогам встречи были запланированы очередные шаги, связанные с деятельностью Рабочей группы.

Новость обновляется