Превентивные меры правительства предотвратили неконтролируемое распространение коронавируса в Азербайджане

Пройденный путь показывает, что превентивные меры, принятые правительством Азербайджана, предотвратили распространение коронавируса в более широком ареале.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Насиб Магамалиев.

Как подчеркнул наш собеседник, особенно на первом этапе страна достигла очень хороших результатов.

"Об этом свидетельствуют слова благодарности Генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданом Гебреисуса, других руководителей международных организаций, а также различных глав государств в адрес Президента Ильхама Алиева на встречах посредством видеоконференции", - заявил парламентарий.

Но к сожалению, продолжил он, после ослабления карантинного режима часть нашего населения открыто стала игнорировать пандемию.

"Поэтому число заразившихся резко увеличилось. В результате пришлось снова ужесточать карантинный режим. Думаю, это оправданный метод и действия правительства Азербайджана в борьбе с пандемией", - отметил Магамалиев, поясняя цель продления строгого карантинного режима.

По его словам, данная мера была необходимостью, которую никак нельзя было игнорировать.

"Первый принцип предотвращения распространения данного вируса - это самоизоляция. Если не следовать данному принципу, то последствия могут быть непредсказуемыми. А это очень опасно. Смысл продления заключается в том, чтобы максимально снизить уровень заболеваемости", - подчеркнул наш собеседник.

Отвечая на вопрос, что должны предпринимать граждане, чтобы максимально обезопасить себя от столь грозного вируса, депутат сказал:

"Тут все просто. Глава государства лично показал своим примером. Во-первых, нужно носить медицинскую маску в общественных местах. Во-вторых, необходима личная гигиена. В-третьих, требуется соблюдать социальную дистанцию.

И естественно самоизоляция. Без особой необходимости не выходить из дома. В противном случае, мы можем подвергать опасности как свою жизни, так и близких людей. Пользуясь случаем, ещё раз хочу обратиться к гражданам. Соблюдение правил карантинного режима - единственный способ обезопасить себя и ваших родных", - заключил Насиб Магамалиев.

Абдул Керимханов