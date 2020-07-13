Президент Ильхам Алиев: Мы отомстили и отомстим за наших военнослужащих

Мы отомстили и отомстим за наших военнослужащих.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета безопасности.

"В последнее время Азербайджан добился огромных успехов на международной арене. По нашей инициативе проведены саммиты международных организаций. По нашей инициативе состоялась специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Это предложение, эту инициативу поддержали более 130 стран, Армения выступила против нее и вновь опозорилась, еще раз изолировала себя от мира. Своей непонятной позицией в вопросе борьбы с COVID, находящимся сегодня на первом месте в повестке дня мира, она вновь привлекла внимание всего мира к своей грязной политике. Как такое возможно, чтобы сегодня, когда Азербайджан требует объединения всего мира в этой борьбе, Армения выступила против", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что Армения утрачивает все опоры на международной арене.

"Внутренняя ситуация достаточно напряженная. Все уже понимают, что обещанное "процветание" - это грезы, ложь. Конечно, сообщение официальных органов Армении в связи со вчерашним инцидентом - очередной признак лжи. В этом сообщении они пытаются свалить ответственность на Азербайджан, в то время как для этого нет никаких оснований, и, еще раз хочу сказать, - все независимые эксперты могут подтвердить это, - без всяких на то оснований по нашему военному посту был нанесен артиллерийский удар", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, именно в результате этого погибли наши военнослужащие.

"У них хватает сил только на то, чтобы обстреливать гражданское население или же неожиданно открыть огонь по нашему военному посту. Они сделали это, еще раз продемонстрировав свою грязную и коварную сущность. Еще раз хочу сказать: вчера и этой ночью врагу был дан адекватный ответ. Мы отомстили и отомстим за наших военнослужащих. Кровь наших военнослужащих, шехидов не оставалась и не останется на земле. Используя все возможности, мы будем защищать себя и вновь укажем врагу на его место", - добавил Президент Ильхам Алиев.