Cнаряд, выпущенный армянами, попал в этот дом

Как сообщалось ранее, подразделения армянских вооруженных сил обстреляли село Дондар Гушу Товузского района из артилерийской установки "D-30".

Как передает Day.Az, один из снарядов попал в сельcкий дом жителя по имени Махир. В результате дом стал непригодным для житья.

К счастью, жителей не было дома во время обстрела.