https://news.day.az/politics/1253223.html Cнаряд, выпущенный армянами, попал в этот дом - ФОТО
Cнаряд, выпущенный армянами, попал в этот дом - ФОТО
Как сообщалось ранее, подразделения армянских вооруженных сил обстреляли село Дондар Гушу Товузского района из артилерийской установки "D-30".
Как передает Day.Az, один из снарядов попал в сельcкий дом жителя по имени Махир. В результате дом стал непригодным для житья.
К счастью, жителей не было дома во время обстрела.
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