Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию Балакенского центра автоматического управления и контроля ОАО "Азеришыг"

29 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию Балакенского центра автоматического управления и контроля ОАО "Азеришыг".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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