https://news.day.az/politics/1257536.html Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию Балакенского центра автоматического управления и контроля ОАО "Азеришыг" - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию Балакенского центра автоматического управления и контроля ОАО "Азеришыг" - ФОТО
29 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию Балакенского центра автоматического управления и контроля ОАО "Азеришыг".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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