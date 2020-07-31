Игорь Коротченко: Пашинян преследует тех, кто связан с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ищет способы оказать давление на Россию, исходя из весьма ограниченного выбора вариантов, и одним из них является преследование связанных с российским государством армянских граждан. Об этом сегодня в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя запрет бывшему генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову покинуть Армению ради поездки в Грузию на могилы родителей, передает Day.Az.

Прежде всего эксперт напомнил, что уголовное дело было возбуждено против Юрия Хачатурова, когда он был в должности генсека ОДКБ, по личному указанию Никола Пашиняна. "Правовые основания для его уголовного преследования отсутствовали, а потому дело было заведено исключительно по политическим мотивам. Запрет на выезд в Грузию и на посещение могил родителей - психологический шаг из серии давления на него, противоречащий нормам гуманности и цивилизованного подхода. Это еще одно свидетельство тому, что Пашинян пытается уничтожить экс-генсека ОДКБ исключительно по политическим мотивам", - сказал он.

Один из таких мотивов - давление на Россию. "Дело против генсека ОДКБ было начато без всякой консультации Еревана с Москвой и стало прямым ударом по авторитету и дееспособности ОДКБ, в чьей структуре генсек имеет ключевое значение как первое лицо, осуществляющее повседневный контроль и управление деятельностью организации, в определенной степени символ Организации. Также это был удар по престижу и авторитету ОДКБ и России. Кстати, преследование популярных руководителей в Армении, которые возглавляют пророссийские политические партии, из той же серии. Уже стало очевидным, что Пашинян преследует тех, кто связан с Россией", - обратил внимание Игорь Коротченко.

"Сам Пашинян с Россией не связан абсолютно, он является проектом Запада. Видимо, его деятельность в итоге может привести к политическому кризису в Армении, в стране уже идет охота на ведьм в духе 1937 года, преследуется значительное количество популярных политиков, которые пытаются создать оппозиционный премьер-министру фронт. В этом плане, к сожалению, речь идет о том, что Пашинян продолжает узурпацию власти. Очевидно, сейчас произойдет окончательная зачистка Конституционного суда, где будут посажены подконтрольные марионетки, задачей которых будет обеспечение процесса удержания власти", - прогнозирует главный редактор журнала "Национальная оборона".

И в этой связи стоит ожидать, что Армения вновь будет провоцировать бои с Азербайджаном. "Методы военных провокаций - это лучший способ отвлечения внимания нищающего населения Армении от проблем неэффективного руководства страной, которое осуществляет Пашинян. В условиях, когда народ будет готов сместить его, премьер-министру вновь станет выгодно переключить недовольство граждан на образ внешнего врага. Технология эта хорошо отработана еще со времен Третьего Рейха", - заключил Игорь Коротченко.