Пакистанский Совет в Лос-Анджелесе осудил зверства армянских радикалов против азербайджанцев

Влиятельный Пакистанский Совет, действующий в американском городе Лос-Анджелес, выступил с заявлением, резко осуждающим совершенные армянскими радикалами акты насилия и бесчинства в отношении членов азербайджанской общины в ходе акции перед генконсульством, состоявшейся 21 июля.

Как сообщили Day.Az в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, в заявлении отмечается, что армяне вместо того, чтобы спокойно провести акцию, демонстрировали насилие и грубость на почве ненависти к невинным людям. Подчеркивается, что армяне напали на членов азербайджанской общины исключительно ввиду их национальной принадлежности, акцентируется важность справедливого подхода к этому вопросу.

В заявлении Совета содержится также информация об армяно-азербайджанском конфликте, отмечается, что, несмотря на признание международным сообществом наших оккупированных земель территорией Азербайджана, Армения, игнорируя это, продолжает незаконную оккупацию. Отмечая позицию США по этому вопросу, Совет заявляет, что они официально признают территориальную целостность Азербайджана.

Пакистанский совет, обращаясь к своим членам, призвал их связаться со своими конгрессменами и информировать их об этом насилии, совершенном армянскими радикалами.

Отметим, что в настоящее время в США проживает около миллиона, а в Калифорнии - более 250 тысяч пакистанцев, и роль этой общины в общественно-политической жизни США неуклонно растет. Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе на протяжении многих лет поддерживает близкие отношения с пакистанской общиной. Крупнейшая организация пакистанской общины Пакистанский совет в 2019 году наградил генерального консула нашей страны в этом городе Насими Агаева своей высшей наградой за деятельность в области поощрения диалога, взаимоуважения и сотрудничества между религиями, общинами и культурами, в частности, за усилия по установлению впервые в Лос-Анджелесе трехстороннего сотрудничества между азербайджанской, пакистанской и турецкой общинами.

Генеральное консульство продолжает прилагать усилия по осуждению местным сообществом зверств, совершенных армянскими радикалами против наших соотечественников 21 июля в Лос-Анджелесе. Ранее ряд влиятельных еврейских организаций, вьетнамская, турецкая и другие общины в Лос-Анджелесе также решительно осудили этот акт насилия, говорится в сообщении.