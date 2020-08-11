https://news.day.az/politics/1261411.html Сербия поддерживает территориальную целостность Азербайджана - Заявление вице-премьера
Сербия поддерживает территориальную целостность Азербайджана - Заявление вице-премьера
Азербайджан и Сербия выражают обоюдную поддержку территориальной целостности друг друга.
Об этом, как сообщает во вторник Trend с мероприятия, сказал находящийся с визитом в Азербайджане заместитель премьер-министра, секретарь Совета национальной безопасности и министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович, передает Day.Az.
По его словам, на встрече, проведенной им с азербайджанской делегацией, была подчеркнута важность мирного урегулирования всех конфликтов на основе принципов ООН.
"Считаю, что это в интересах обеих сторон, а также важно для будущего стран, столкнувшихся с конфликтом", - сказал Стефанович.
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