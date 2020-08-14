https://news.day.az/politics/1262280.html МИД Азербайджана поздравил Пакистан с Днем независимости
МИД Азербайджана поздравил Пакистан с Днем независимости
МИД Азербайджана поздравил Пакистан с Днем независимости.
Об этом Day.Az сообщает в пятницу со ссылкой на официальную страницу МИД в Twitter.
"Сердечно поздравляем Исламскую Республику Пакистан с Днем независимости. Между Азербайджаном и Пакистаном существуют крепкие дружеские и партнерские отношения. В этот знаменательный день желаем братскому пакистанскому народу здоровья, мира и благополучия", - говорится в поздравлении.
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