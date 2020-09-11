Переселение ливанских армян на оккупированные азербайджанские территории противоречит международному праву

Переселение ливанских армян на оккупированные азербайджанские территории абсолютно противоречит международному праву.

Об этом сказал Trend известный ливанский историк Али Бекраки, передает Day.Az.

Он отметил, что переселение ливанцев армянского происхождения является нарушением международного права, что подтверждается тем, что ни одна страна мира не признает легитимность и юрисдикцию режима на оккупированных азербайджанских территориях.

"Нагорный Карабах является исконно азербайджанской территорией, попытка отрицать этот исторический факт, а также изменить ее демографический состав обречена на провал," - подчеркнул Бекраки.

По его словам, армяне Ливана применяют двойные стандарты по отношению к Ливану.

"Армянам Ливана трудно определиться, кто они на самом деле - граждане Ливана, или все же граждане Армении. Когда затронуты их личные интересов, они высокопарно декларируют, что являются исконными ливанцами и обладают всеми присущими им правами в Ливане. Однако, когда речь доходит до национальных интересов, они утверждают, что являются гражданами Армении", - отмечает Бекраки.

"Если ливанцы армянского происхождения заявляют, что они все же граждане Армении, то каким образом у них шесть министров, партия и депутаты в Парламенте арабского Ливана?" - задается риторическим вопросом историк.

По словам Бекраки, если граждане Ливана, попирая все принципы международного права, переселяются на оккупированные территории, минуя международные установки, они безусловно подлежат уголовной ответственности, а все каналы, способствующие незаконному переселению, должны быть перекрыты.