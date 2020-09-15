В ПАСЕ предложено создать новый инструмент для обсуждения карабахского конфликта

Выбранная в последние годы Азербайджаном стратегия наступательной дипломатии практически не оставила Армении пространства для маневра. Это еще раз было продемонстрировано в ходе заседаний комитетов Парламентской Ассамблеи Совета Европы, начавших работу после летних каникул.

Отметим, что осенняя сессия ПАСЕ отложена в связи с пандемией, и работа евродепутатов проходит в режиме онлайн. Однако это не ограничивает возможности сторон высказывать свои позиции, и азербайджанская делегация воспользовалась ими сполна, сразу перейдя в наступление и не оставив армянской стороне никаких шансов.

Как рассказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, член делегации Азербайджана в ПАСЕ, Асим Моллазаде, азербайджанские представители подняли самые актуальные темы.

На заседании комитета по вопросам миграции, беженцев и вынужденных переселенцев был поднят вопрос незаконного заселения ливанских армян на оккупированные территории Азербайджана. Причем приведенные азербайджанской стороной аргументы обезоружили участвующих на заседании армянских депутатов.

На заседании политического комитета ПАСЕ члены азербайджанской делегации выступили дважды, отметил Моллазаде.

"Был поднят вопрос июльской агрессии Армении на товузском направлении государственной границы. Я в своем выступлении отметил тот факт, что это нападение было направлено не только против Азербайджана, но и против Европы. Дело в том, что вооруженная провокация была учинена армянской стороной вблизи стратегических энергетических трубопроводов и транспортных коридоров. То есть стратегических коммуникаций, обеспечивающих энергобезопасность Европы. Кроме того, попытка Армении спровоцировать боевые действия в стороне от Нагорного Карабаха была направлена на вовлечение в процесс России, являющейся ее главным военным союзников. Все это прозвучало в наших выступлениях и было воспринято с большим вниманием", - сказал депутат.

До внимание евродепутатов еще раз была доведена незаконность действий Еревана по перенаправлению на оккупированные азербайджанские земли армян Ближнего Востока. Было подчеркнуто, что эти шаги имеют в том числе цель использовать террористические армянские организации в предстоящей войне, к которой сегодня готовится Ереван. В Армении очень сложная экономическая и социально-политическая ситуация, и власти пытаются перевести внимание народа к теме войны.

"Помимо того, что Армения получает огромное количество российского оружия, в том числе посредством территории Ирана, она также направила около пятисот своих военнослужащих в Сирию воевать в составе российского контингента. На мой взгляд, у Еревана есть планы не только на ливанских террористов, но и на сирийских боевиков с целью привлечения их к участию в боевых действиях против Азербайджана. В годы карабахской войны мы неоднократно были свидетелями участия армянских террористов с Ближнего Востока в боях против азербайджанской армии. Сегодня Пашинян идет тем же путем. Армянам нечего было ответить на наши обвинения", - отметил азербайджанский депутат.

По словам нашего собеседника, многие выступавшие на заседаниях говорили о необходимости мира и переговоров. Говорилось о важности создания в структуре инструмента для дискуссий по карабахскому вопросу и оживления переговорного процесса. Азербайджан поддерживает эту инициативу, отметил Моллазаде. В свое время на основании резолюции ПАСЕ от января 2005 года касательно оккупации и этнических чисток был создан подкомитет в составе европейских депутатов. Структура должна была содействовать мирному процессу, но армяне всячески саботировали ее работу.

"Сегодня этот вопрос снова поднят, и мы, азербайджанская сторона, всецело за то, чтобы карабахское урегулирование стало предметом обсуждений в Совете Европы, чтобы европейцы получали правдивую информацию о том, что происходит в нашем регионе.

Кстати, наша делегация выступила также в защиту Турции после того, как греческие депутаты призвали осудить Анкару в связи с событиями в Средиземном море.

Я напомнил, что кипрская проблема, вообще-то, началась с того, что черные полковники запустили программу "энозис" по присоединению Кипра к Греции. В связи с этим Турция предприняла действия для защиты турецкого населения острова. Кроме того, следует не забывать, что кипрская проблема остается в силе потому, что греческая сторона была против мира, предложенного генсеком ООН. За 60 лет существования кипрский конфликт уже не раз обострялся со стороны Греции. Для разрешения проблемы Греции необходимо незамедлительно ответить на призыв генерального секретаря НАТО и сесть за стол переговоров с Турцией. Для двух стран-членов НАТО очень важно разрешить все проблемы путем переговоров. Вмешательство каких-то третьих стран в данном случае неприемлемо", - сказал Асим Моллазаде.

Лейла Таривердиева