В России странно гибнут больные коронавирусом

Одно из трагических событий уходящего года связано с гибелью пациентов больницы №20 Ростова из-за перебоев подачи кислорода. Напомним, о смерти 13 человек с COVID-19 стало известно в октябре. СМИ писали, что причиной летального исхода могла быть нехватка баллонов для искусственной вентиляции легких.

Как передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору провести проверку в учреждении. Завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Уже в октябре после трагедии главрачом скандально известной больницы был назначен представитель армянской диаспоры Ваган Саркисян. После того, как Саркисян возглавил лечебницу, начались странные увольнения ключевых врачей, которые пытались донести правду о перебоях с кислородом - в частности уволился анестезиолог-реаниматолог Артур Топоров, который первый рассказал всем о смерти пациентов коронавирусного госпиталя на базе больницы. В конце ноября стало известно об увольнении еще нескольких врачей.

Однако расследование этого громкого дела наводит на мысли, что руководство Ростова на Дону в лице мэра Алексея Логвиненко пытается скрыть истинных виновников трагедии.

В частности, мэр города Логвиненко заявил, что в больнице № 20 были резервные баллоны кислорода и якобы медперсонал не задействовал их, попытавшись скинуть ответственность за смерть пациентов на врачей больницы. Почему Логвиненко решил вдруг опровергать то, о чем медперсонал твердит уже ни один день?

О том, что больница имела проблемы технического характера и не была готова к борьбе с коронавирусом, того же Логвиненко предупреждал отечественный реаниматолог Борис Розин, про которого еще в советские времена ходили легенды. Вплоть до трагедии Розин пытался достучаться до руководства областного Минздрава и мэрии, что коронавирус опасен, а больница подготовлена плохо, нужной аппаратуры нет. Логвиненко не стал вслушиваться и вообще посчитал его некомпетентным.

Расследование этого дела показало, что медицинский кислород поступал к пациентам городской больницы №20 в Ростове-на-Дону через централизованную систему, в основе которой находятся газовые баллоны. Их крупнейшим поставщиком в больницы Ростовской области является фирма "Оксиген", которая с 2010 года получила госконтракты на 300 миллионов рублей, а половина от этой суммы пришлась как раз на 20-ю ростовскую больницу.

По данным системы "Спарк", ООО "Оксиген" зарегистрирован по адресу г. Ростов-На-Дону, ул. Бодрая, д. 88/35. Гендиректором является - представитель армянской диаспоры Аракелов Эдуард Леонович.

Самые большие клиенты "Оксигена" - ГБ № 20, областной перинатальный центр и больница скорой медицинской помощи Ростова, сообщает 161.ru.

По сути, в Ростове вся сфера снабжения кислородом отдана на откуп армянской диаспоры, которую крышует Логвиненко.

О необходимости запасных кислородных резервов предупреждал бывший главврач Областного перинатального центра Валерий Буштырев.

Занимая пост главврача центра, Буштырев настоял на покупке кислородной станции, которая способна была бы производить кислород в промышленных масштабах на все больницы Ростова. Но в 2019 году работе кислородной станции нашли нарушения, возбудили уголовное дело, Буштырев ушел с поста руководителя центра. Позже дело прекратили, но кислородная станция так и не заработала. По мнению Буштырева, в области есть много заинтересованных лиц в том, чтобы станция была в "нерабочем состоянии". Согласно информации, полученной из достоверных источников, основная заинтересованная сторона в монополии на снабжения больниц кислородом остается компания "Оксиген". По сути, армянская диаспора в преступном сговоре с руководством города монополизировала целую сферу, и когда возникли трудности со снабжением, то дело решили замять посредством увольнения целого ряда врачей и назначением "своего" человека в лице Вагана Саркисяна, который как раз таки с первых дней занимается ликвидацией доказательств о причастности своих хозяев из Диаспоры и мэрии.

Под обструкцию Саркисяна попались врачи, которые выступили против армянских нуворишей и их покровителей. Так, через некоторое время уволился один из лучших врачей нашей страны Розин, который фактически создал лучшее в городе отделение реанимации.

Саркисян сразу после назначения начал обвинять медперсонал в профнепригодности, стараясь возложить ответственность за трагедию на врачей.

Уволенный Артур Топоров, единственный, который публично сообщил о нехватке кислорода, также является учеником Розина. История с Ростовской больницей показывает, что неугодных врачей, которые не отвечают армянским бизнес интересам, убирают из органов здравохранения, заменяя их совсем молодыми кадрами. Такая вот плачевная ситуация в регионе. Случись беда в Ростове, надеяться уже не на кого. Вся южная часть России отдана на откуп армянской диаспоры.