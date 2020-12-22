Армянские банды превратились в главный криминогенный фактор в России

В Москве следствие по делу перестрелки в 2017 году в "Москва-Сити", в ходе которого были убиты и ранены охранники, выявило пикантные подробности о связях армянской диаспоры России с геополитическими противниками нашей страны, в частности Великобританией. Напомним, что тогда проходил банкет по случаю 50-летия ранее судимого бизнесмена из Измайлово Дмитрия Павлова, известного правоохранительным органам под кличкой Павлик.

Как передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru, около 20:30 мск на парковке сотрудники ЧОП попросили водителя убрать неправильно припаркованный автомобиль Mercedes черного цвета, который мешал проходу гостей. Оказалось, что машина принадлежит бывшему владельцу компании "Вимм-Билль-Данн" и члену списка Forbes Гавриилу Юшваеву. Его охранники вступили в конфликт с сотрудниками ЧОП, завязались потасовка и перестрелка, в ходе которых один человек (сотрудник ЧОП Платон Куйда) погиб, еще по меньшей мере пятеро (в том числе сотрудник центра специального назначения ФГУП "Охрана" Росгвардии Дмитрий Якобсон) получили ранения.

В эти выходные сотрудники центрального аппарата СКР задержали бывшего следователя столичного главка СКР Левона Агаджаняна, который занимался делом о перестрелке. Ему вменяются злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК), фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК) и привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела (ст. 299 УК), речь идет о подмене гильз на месте преступления. Следствие просит заключить его под стражу.

Помимо прочего, в розыск объявлен бывший замглавы ГСУ СКР по Москве Сергей Синяговский. Оперативники выяснили, что Гавриил Юшваев выделил 5 млн долларов на то, чтобы дело повернули против охранников (в том числе бойцов Росгвардии) Павлика. Юшваев обратился за помощью к представителю преступной армянской диаспоры Шагору Степаняну (сын известного московского девелопера Геннадия Шагоровича Степаняна). Степанян дружен с Левоном Агаджаняном. В результате Шагор 2 млн долл. оставил себе, а 3 млн долл. предложил Агаджаняну. Тот понимал, что без руководства задуманное не провернет и "принес" тему Синяговскому. По словам источника, Агаджаняну уже предложено заключить досудебное соглашение. Если он заговорит, дело обещает быть крайне интересным.

Объявленный в розыск бывший заглавы ГСУ СКР по Москве Сергей Синяговский, согласно оперативным данным, сбежал в Лондон к своему лучшему другу Дмитрию Смычковскому, находящемуся в розыске по причине дачи взятки в сумме 1 млн долларов сотрудникам СКР за освобождение "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянец). По некоторым данным, Смычковского покрывает транснациональная армянская мафия из диаспоры.

И тут начинается самое интересное. Согласно информации, в ходе расследования уголовного дела о даче взятки в 1 млн долларов Смычковский контактировал с нынешним премьером Михаилом Мишустиным, его зятем Александром Удодовым, депутатом Госдумы Владимиром Синяговским (экс-мэр Новороссийска, его сыном, экс-замглавы ГСУ СКР по Москве Сергеем Синяговским, губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным (экс-глава "Кубаньгазпром"), главой Росимущества Вадимом Яковенко (экс-прокурор Хостинского района Сочи), главой Третьего кассационного суда общей юрисдикции Василием Волошиным (экс-глава Центрального районного суда Сочи), бывшим руководителем Следственного управления СКР по Краснодарскому краю Виталием Ткачевым и другими.

Как пишет портал ruscriminal.info, достаточно взять любого из перечисленных чиновников и бизнесменов, выясняется, что каждый из них связан с армянской диаспорой.

Кроме этого, выяснилось, что Смычковский тесно общается с сочинским авторитетом, Робсоном (Рубен Татулян). Смычковский не переставал решать вопросы криминального характера даже, когда сбежал в Лондон и там, согласно информации, находится в тесных связях с армянской диаспорой, посредством которой решает дела в российских судебных органах.

Очевидно, Лондон нашел "ахиллесову пяту" для влияния на российские правохранительные органы и криминогенную ситуацию в стране: достаточно было наладить крепкие связи с армянами России, ибо неспроста все беглецы из СК, связанные с армянской диаспорой, получают убежище в Великобритании.