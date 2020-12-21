Как могут Путина заинтересовать армянские байки о Сергее Нарышкине?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник рассказал о реакции Путина на данные о якобы связях главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина с диаспорой Азербайджана.

По его словам, Путина не заинтересовала данная информация, передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

В частности, издание proekt.media запускает "журналистское расследование" (а скорее слив иностранных спецслужб) относительно крупного российского предпринимателя и мецената, выходца из общины горских евреев Азербайджана Года Нисанова. В том же материале предпринимаются попытки скомпрометировать или девальвировать окружение Путина, в том числе главу СВР Сергея Нарышкина, обвиняя его в наличии якобы особых мотивированных симпатий к Азербайджану.

"Нет, это не заинтересовало президента", - ответил Песков на вопрос журналистов, заинтересовало ли Путина то, что было рассказано о Нарышкине в отношении азербайджанской диаспоры.

Оно и понятно, Путин то знает, откуда "ноги растут".

Очевидно, что наезды на Нарышкина и Нисанова - это происки армянского лобби и западных спецслужб, цели которых как правило совпадают. Транснационалы и армянские лоббисты сейчас будут устраивать информационную порку тем политикам, кто так или иначе препятствовал продвижению их планов. А надо было поссорить Россию и Турцию, надо было ослабить Путина и его окружение из числа тех, кто не связан с западными транснациональными элитами и капиталами.

Путина и Эрдогана не поссорили, пока. И в этом вероятно есть "вина" и Нарышкина.

Кроме того, Нарышкин, видите ли, не смог навязать российской общественнности армянские мифы о боевиках со стран Ближнего Востока, якобы воевавших на стороне Азербайджана.

И что мог поделать глава СВР Нарышкин, когда у него на руках были доказательства о наличии сирийских и ливанских боевиков армянского происхождения, воевавших соответственно на армянской, а не азербайджанской стороне.

Ну а бизнесмен Год Нисанов попал в "черный список" армян, когда объявил бойкот армянским торговцам. Все это время армяне были заняты информационной войной с Азербайджаном и Турцией. Но, не добившись целей по столкновению Москвы-Анкары-Баку, переключились на внутренний российский фронт. Вот потому до Нисанова армяне только сейчас и добрались.

Кроме того, что Нисанов - успешный бизнесмен, он еще стал позиционироваться и как перспективный политик. Армянское лобби не может допустить, чтобы на российском диаспоральном поле мелькали яркие политики - выходцы из Азербайджана. А вдруг кто-нибудь составит конкуренцию Галицкому или Вартаняну или Карапетяну?

Но главное, что на следующий год администрация Байдена готовится перейти к решительным действиям на российском направлении. А потому вброс компромата в информационное пространство России начали заблаговременно.

В РФ углубляется раскол между Президентом Путиным и сплоченными вокруг него патриотическими силами с одной стороны и частью либеральной финансовой и медиа элиты, ориентированной на внешние интересы - с другой. А армянский компонент является фирменным знаком медиа системы, созданной транснациональными банкстерами.