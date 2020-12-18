Неблагодарная Армения

В Армении все больше политиков склоняются конфронтации с Россией, обвиняя Кремль во вмешательстве в политический процесс в стране. Особо ярые националисты пошли еще дальше и в собственных неудачах в Карабахской войне, видят российский след. По мнению ряда политиков, экспертов и журналистов, вторая Карабахская война была затеяна Москвой с той целью, чтобы ограничить суверенитет Армении. Правда, каким образом Карабах, регион который по всем международным нормам всегда признавался неотъемлемой частью Азербайджана, имеет отношение к потере суверенитета чужой страны, не совсем понятно. Однако, секретарь Конституционного суда Армении Сурен Саакян уверен, что Россия вместо мира приносит только горе и это при том, что российский миротворческий контингент практически спас союзников от неминуемой гибели в Карабахе, передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru.

В подтверждение своих слов товарищ Саакян приводит ни чем не подкрепленные аргументы в том, что мол почти во всех местах дислокации российских миротворцев в конечном итоге имели место войны. "Это не мой анализ, но история это доказала. Это факт", - говорит Саакян, настаивая, на тезисе, что Россия навязывает Армении имперскую политику. Однако, армянским националистам не стоит забывать, что именно политика царской империи в итоге привела к появлению армянской государственности на карте мира.

Саакян отмечает, что во время первой войны в Карабахе российские вооруженные силы также фактически выполняли миротворческие функции в этом регионе, что по его утверждению "впоследствии вылилось в известную операцию "Кольцо". Карабах хорошо это помнит", - язвительно выразился секретарь Конституционного суда.

Армянский политолог Рачья Арзуманян менее склонен обвинять Россию во всех грехах, однако более чем уверен, что к поражению Армении войне с Азербайджаном привело именно "русоверие".

"Это поражение нашей интеллигенции. Тех, кому не хватило достоинства нести звание армянина. Еще до войны в глубине души они были убеждены - мы малая нация, без русских не справимся. Нет, я сын великой нации. Наша героическая нация непременно будет суверенной, именно благодаря тем, кто положит конец русоверию и воспитают честь быть армянами. Благодаря этим людям Армения будет жить", - гордо высказался Арзуманян.

Политолог, историк, главный редактор изданий Hematex Карен Агекян не стал особо церемонится и прямо обвинил Россию в том, что "у нее одна цель - дискредитировать суверенитет Армении". Только, как можно дискредитировать то, чего изначально не было? По его словам, как только Никол Пашинян стал ненавистен половине граждан Армении, он сразу стал подходящей фигурой для своего нового руководства - российского миротворческого командования.

На самом деле, суверенитет Армения потеряла со времен когда стала колонией Сороса и так называемых западных либеральных кругов. Ведь свежа еще память, когда пару лет назад Ереван буквально превратился в полигон для западных политехнологов, обучающих российских блогеров, журналистов, молодых политических деятелей организации цветных революций.