Пашинян подставляет миротворцев РФ в Карабахе в угоду Западу

Вокруг фигуры Никола Пашиняна в последние дни происходит много непонятного. Его политическая линия, кажется, начинает входить в противоречие с интересами России. В Армении к нему тоже много претензий. Главная - признавая свою ответственность за поражение в войне за Нагорный Карабах, премьер отказывается уходить в отставку, передает Day.Az со ссылкой на Свободную прессу.

Минобороны РФ опровергло утверждение Пашиняна о том, что азербайджанские военные окружили российских миротворцев в Гадрутском районе Нагорного Карабаха. Все подразделения российских миротворцев выполняют задачи в штатном режиме и по прямым каналам связи постоянно взаимодействуют с генеральными штабами Армении и Азербайджана, заявила Москва.

Ранее Пашинян утверждал, что кризисная ситуация сложилась у сел Чайлаггала и Кохне Таглар. "Есть проблемы со связью из-за местности... Причем эти проблемы есть и у российских миротворцев, и там у нас сложилась определенная кризисная ситуация", - цитируют его СМИ со ссылкой на армянский филиал "Радио Свобода". Само интервью на русском языке с середины дня 17 декабря недоступно.

"Доверять нужно сведениям министерства обороны России..., а не словам Пашиняна, которого, судя по всему, [во власти] скоро не будет", - прокомментировал возникшее противоречие военкор "СП" Дмитрий Иванов, недавно вернувшийся из Нагорного Карабаха и Еревана.

Характерно, что спустя всего несколько часов после интервью Пашиняна "Радио Свобода" Госдепартамент заявил о "риске дестабилизации" в Нагорном Карабахе по вине России. Там назвали российское присутствие вызовом всем государствам и сторонам, которые участвуют в происходящем в регионе.

Ответ российской стороны был дипломатичен. "Благодаря вмешательству России обстановка в Нагорном Карабахе стабилизировалась. А Штатам мир в этом регионе не нужен. Им нужна горячая точка. Они не для того разваливали СССР, чтобы на постсоветском пространстве было спокойно", - заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

А вот в Армении виновника всей этой политической "каши" Пашиняна выносят уже с трудом. 16 декабря там прошло мощное шествие оппозиции. "Во вторник [22 декабря] мы начинаем всеобщую забастовку и массовые акции протеста по всей стране, в 12.00 окружаем здание правительства", - пообещал представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Кроме того, появились сведения, что второй президент Армении Роберт Кочарян 17 декабря вылетел с трехдневным частным визитом в Москву. Визит Кочаряна в Россию, от которой в настоящий момент во многом зависит судьба Армении, не может быть случайным. К тому же Кочарян - политический противник Пашиняна.

Возможно, отгадка происходящих событий кроется в информации, распространенной армянским изданием "Грапарак". По его данным, Пашинян во время новогоднего послания 31 декабря объявит о своей отставке и проведении внеочередных парламентских выборов. Но это может быть и газетной "уткой". Сам Пашинян о своей предстоящей отставке не заявлял.

- Заявление Пашиняна о том, что российские миротворцы попали в окружение, провокационное, - говорит военный эксперт Виктор Литовкин. - Это попытка дезавуировать авторитет наших миротворцев.

Армянским властям, видимо, очень хочется, чтобы наши миротворцы воевали с азербайджанцами за них. Но есть международные правила, что миротворцы должны, а что не должны делать. Так вот применять оружие они не должны ни за ту, ни за другую сторону. Миротворцы могут применять оружие только тогда, когда нападут на них. Могут дать отпор. А в ситуации конфликта они должны образумить обе стороны самим фактом своего присутствия, сообщить в ОБСЕ, в ООН.

Поэтому когда Пашинян утверждает, что российских миротворцев окружили... А кто их может окружить? С ними никто не воюет. Ведь не зря контингент вводится только по обоюдному согласию воюющих сторон. Когда делаются такие заявления, то это, с одной стороны, непонимание сути миротворчества, а с другой - попытка втянуть нас в какие-то провокации. То ли по недоумению, то ли по злому умыслу, не берусь судить.

По мнению доцента департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворга Мирзаяна, в отношениях с Россией Пашинян себя во многом дискредитировал.

- Политика Никола Пашиняна больше нет. Он сдал все, что только можно, и несет личную ответственность за тысячи погибших, за потерю огромных территорий. Если бы он был демократическим политиком, то он должен объявить досрочные выборы, чтобы подтвердить или опровергнуть доверие людей.

Вместо этого Пашинян начинает цепляться за власть. Он не отвечает ни на один вопрос, которые ему задает гражданское общество о Карабахе. Вместо этого он начинает работать на раскол общества, пытаясь переложить вину с себя на кого-то другого. Пока это прежняя власть Армении. Только при прежней власти такого не было, и в 2016 году боевые действия к поражению не привели.

Пашинян надеется, что так ему удастся усидеть. Но этот аргумент долго работать не будет. Ему придется искать других виноватых. И вполне возможно, что его западные друзья подскажут ему, что надо обвинять Россию в том, что она не помогла и вообще попилила с турками Нагорный Карабах. Но пока Пашинян такого говорить не может, надеясь на Путина.

Пока Путин не выступает публично против Пашиняна, у него есть шанс усидеть. В Кремле аллергия к Пашиняну. Но вероятно, в России просто боятся хаоса в Армении. Думают, что могут прийти люди, которые начнут пересматривать мирное соглашение. Это ошибочное мнение, такого не будет, но такое впечатление в Кремле. Думаю, Пашинян - это собака, которая обязательно укусит.

"СП": - А может, Кремль видит премьером Армении Роберта Кочаряна? Чего ради он прилетел в Москву?

- Кочарян пользуется большим уважением в Армении и Карабахе. Но у него и много противников. Если сейчас кого-то ставить во главе Армении, то кого-то без такого политического прошлого, не из старых. Такие люди есть. Задача Кочаряна, видимо, в том, чтобы от их лица говорить с Путиным.

Руководитель армянской партии "Адеквад" Артур Даниелян считает, что Пашинян попробует удержать власть при поддержке США.

- Пашинян однозначно политический труп. У него нет перспектив. Но это не значит, что его политическая смерть будет зафиксирована юридически. Обстановка в Армении такая, что никто гарантировать его уход в отставку не может. Геополитически вопрос его отставки не внутриармянский.

Есть американцы, которые сейчас будут наращивать присутствие, хотя полностью из игры никогда не выходили. Это результат избрания президентом США Джо Байдена. Демократическая администрация повысит активность и в Армении, и вообще на Кавказе. "Наезд" на Россию Госдепа сразу после интервью Пашиняна "Радио Свобода" - это один из первых звонков.

Кстати, до этого Пашинян встречался с послом США в Армении. После этой встречи, по нашим данным, были нарушены определенные договоренности, которых он достиг ранее с российской стороной. Очевидно, что Пашинян пытается, балансируя на противоречиях Москвы и Вашингтона, остаться у власти. В этом случае он будет готов на все.

Поэтому я не думаю, что 31 декабря он добровольно уйдет в отставку. Хотя бы потому, что это ему грозит физической смертью. Не удивлюсь, что он готов пойти даже на разжигание гражданской войны. В этом деле он рассчитывает на помощь Вашингтона. Сигналов, что США могут помочь, становится все больше. В целом ситуация остается острой и непредсказуемой.