Россия опровергла Пашиняна

- миротворцы не попадали в окружение в Азербайджане

Министерство обороны России опровергло окружение подразделений российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении российского военного ведомства.

"Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил кем-то из сторон в Нагорном Карабахе не соответствует действительности. Все подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе выполняют задачи в штатном режиме, как на наблюдательных постах, так и в ходе мониторинга за соблюдением режима прекращения огня", - сообщили в министерстве.

Отметим, что ранее в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью армянской службе радио "Свобода" заявил, что российские миротворцы якобы находятся в окружении азербайджанских войск в Гадрутском районе.