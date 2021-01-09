"Почему русские не умирали за нас?"

В связи с тем, что российский миротворческий контингет расположен на территории Нагорного Карабаха, армянское общество, включая диаспору, неверно интерпретирует происходящее и продолжает строить иллюзии относительно роли России, передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

Армянское общество вновь подпитывается реваншизмом. Даже после полного разгрома и посрамления страны-агрессора со стороны Азербайджана армяне не оставляют своих притязаний на территории соседних государств. И опять им все должна Россия. Однако Россия сейчас больше руководствуется своими национальными интересами. Президент Ильхам Алиев дал разрешение на размещение российских миротворцев на территории Азербайджана, что решает очень многие вопросы в сфере безопасности региона и укрепления роли России на Южном Кавказе. Баку, Москва и Анкара готовят новую платформу региональной безопасности, чему армяне пытаются воспрепятствовать.

Но армянские хотелки уже большой роли не играют. Однако по этому поводу все еще ведутся различные обсуждения на социальных форумах, так как армянские пользователи донимают россиян своими постоянными упреками и оскорблениями.

Вот, например, Сергей Алексов (так представлен) и решил написать им в ответ статью: "Почему Россия не помогла Армении, мнение простого человека".

Вот основные моменты из этой статьи:

"Наткнулся на статью в Lenta.ru о том как армяне изменили отношение к России после конфликта в Нагорном Карабахе. Читаю и удивляюсь:

"Армянское общество действительно полагает, что Россия должна была воевать на армянской стороне, послать свои войска на защиту Карабаха? Сами армяне не признают независимость Нагорного Карабаха, то есть пока армяне будут стоять рядом и просто смотреть, Россия должна нарушить всё, что можно, и влезть в военный конфликт, и не с кем-нибудь, а со своим хорошим соседом Азербайджаном. Вопрос, зачем это России? Напомню, что Нагорный Карабах - это азербайджанская территория и Азербайджан воевал за свою территорию. Россия как всегда всем должна, нам же никто не должен, особенно Армения, которая совершенно независимая страна.

Удивляют заявления армян, что "Россия вовсе не настоящий союзник, она не пришла на помощь Армении в трудную минуту".

Когда всё хорошо, Армения стоит лицом к Западу, в Ереване второй по величине штат посольства США в мире, около 2000 человек (штат посольства РФ 60 человек). Как США помогли Армении в трудную минуту? А никак, всем плевать, но виновата во всём Россия. Когда всё хорошо, ты, Россия, не лезь в наши дела, без тебя разберёмся с кем дружить. А когда всё плохо, ты Россия должна по умолчанию защищать нас, потому что ты ОБЯЗАНА. Ребята, так не пойдёт, союзники это когда обе стороны одинаково заинтересованы в сотрудничестве. А не когда одна сторона должна, а другая совершенно независимая со своими интересами".

В комментариях к этой статье развернулась острая дискуссия. Мы приведем лишь некоторые моменты (орфография сохранена - прим. ред.):

Sergey Kuznezov



"Из Краснодарского края, где живет армян больше, чем в самой Армении, большого энтузиазма не наблюдалось защитить историческую родину. Поэтому совершенно не понятно, с какой стати русские ребята должны отдавать свои жизни за тех, кто их, мягко выражаясь. не очень любит и уважает".

Виталий

"Зачем нам помогать Армении? Армяне сожгли Российский флаг, в Армении ни одного русского не проживает. Что значит помогать,? Пусть воюют сами. Как говорил Алиев: один - на один. Армяне думали, что 366 полк СССР им на помощь придёт, как в 1990 году? Сочи, Карабах, Ростов, Джавахети НЕ ВАШ, армяне, очнитесь, НЕ ВАШШШШШ!".

Андрей Андреев

"Правильно, что Кеосаян и Маргоша (Симоньян) снимали русофобские кина, постоянно представляли русских мужчин чмошниками, а русских женщин - доступными, раздвигающими ноги под кавказцами.

На различных ток-шоу армянские эксперты постоянно травили, гнобили русских националистов, представляли их никчёмными трусами. Все предупреждения русских националистов армяне запикивали, зашикивали, отправляли в бан.

В Камеди клабе и Камеди вумэн цвела русофобия.

Армянские финансисты из Юниаструм-банка ограбили русских пайщиков на сотни миллионов баксов.

Русские националисты честно предупреждали армян, что ни одна русская мать не отправит своего ребёнка спасать арцах. Что в ответ было? А никто и спрашивать не собирается русских матерей...

Армянский народ не призвал диаспору на Кубани и в Адлере продать свои земли, отдать часть денег на нужды будущего фронта и вернуться в Армению".

Елена Владимировна

"Да хватит уже об этом....Азербайджану теперь лет 20 восстанавливать убитую в хлам за 30 лет свою территорию...."

Евгений Тихонов

Кирилл

Роман Игошин

1. ПО ЗАКАЗУ США АРМЕНИЯ В СИРИИ ВОЕВАЛА ПРОТИВ РОССИИ И ТУРЦИИ.

2. БАТАЛЬОН АРМЯНСКИХ СЕПАРАТИСТОВ И АРСЕН АВАКОВ В ДОНБАССЕ ВОЕВАЛИ ПРОТИВ РУССКОГО НАРОДА.

3. АРМЕНИЯ ПО ПРОСЬБЕ США ОТКЛЮЧИЛА РОССИЙСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ.

4. САМОЕ БОЛЬШОЕ АМЕРКАНСКОЕ ПОСОЛЬСТВО В АРМЕНИЕ, 2000 ПЕРСОН.

5, АМЕРИКАНСКИЕ БИОЛАБОРАТОРИИ В АРМЕНИИ

6. АРМЯНСКАЯ ДИАСПОРА В РОССИИ ФИНАНСИРУЕТСЯ ЗАПАДОМ, ЭТО УГРОЗА И ВМЕШАТЕЛЬСТВО В СУВЕРЕНИТЕТ РОССИИ.

В ХАБАРОВСКЕ АРМЯНСКАЯ ДИАСПОРА АГИТИРОВАЛА ГРАЖДАН ПРОТИВ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЛАСТЕЙ РОССИИ.

7. ИЮНЯ 2020 ГОДА В МИД РОССИИ И В КРЕМЛЬ ПОСТУПИЛИ ПИСЬМА С ПРЕТЕНЗИЯМИ ОТ АРМЯНСКОЙ ДИАСПОРЫ: "ПОЧЕМУ В МИД И В КРЕМЛЕ РАБОТАЕТ МАЛО(?!) ЛИЦ АРМЯНСКИЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ". АРМЯНСКАЯ НАГЛОСТЬ БЕЗГРАНИЧНА.."