Гендиректор ВОЗ поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Day.Az, об этом Гебрейесус написал в Twitter.

"Я благодарю Вас Президент Ильхам Алиев за ваше лидерство в призыве в Совете ООН по правам человека к справедливому, доступному, своевременному и универсальному доступу к вакцинам против COVID-19. Я согласен, что мы должны сделать больше для обеспечения справедливого распределения вакцин. Вместе за вакцинацию и обеспечение здоровья!", - отметил генеральный директор ВОЗ.