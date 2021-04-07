https://news.day.az/politics/1331829.html Гендиректор ВОЗ поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева
Гендиректор ВОЗ поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как сообщает Day.Az, об этом Гебрейесус написал в Twitter.
"Я благодарю Вас Президент Ильхам Алиев за ваше лидерство в призыве в Совете ООН по правам человека к справедливому, доступному, своевременному и универсальному доступу к вакцинам против COVID-19. Я согласен, что мы должны сделать больше для обеспечения справедливого распределения вакцин. Вместе за вакцинацию и обеспечение здоровья!", - отметил генеральный директор ВОЗ.
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