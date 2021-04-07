https://news.day.az/politics/1332050.html Путин сделал заявление по Карабаху
Путин сделал заявление по Карабаху
Нормализация ситуации в Карабахе остается самой актуальной и острой проблемой.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
"Безусловно, нам есть, о чем поговорить и в плане строительства двусторонних отношений, и разумеется, самые актуальные, самые острые проблемы - это нормализация ситуации и в Нагорном Карабахе, и вокруг него", - сказал Путин.
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