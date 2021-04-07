Путин сделал заявление по Карабаху

Нормализация ситуации в Карабахе остается самой актуальной и острой проблемой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Безусловно, нам есть, о чем поговорить и в плане строительства двусторонних отношений, и разумеется, самые актуальные, самые острые проблемы - это нормализация ситуации и в Нагорном Карабахе, и вокруг него", - сказал Путин.