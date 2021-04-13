Президент Ильхам Алиев дал весомый ответ на дезинформационную кампанию Армении

Прошедшая в Университете ADA международная конференция "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество" имеет важное значение с точки зрения участия в ней Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сказал во вторник Trend помощник Первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков, передает Day.Az.

Он подчеркнул, что выступление главы государства длилось в течение трех часов, а после него он ответил на вопросы гостей.

"Президент Ильхам Алиев внес ясность во множество вопросов, ответил на них, приводя весомые аргументы. Глава государства дал весомый ответ на дезинформационную кампанию Армении", - сказал Эльчин Амирбеков.

Он также отметил, что гордится тем, что в Баку создан Парк военных трофеев.

"Как сын Азербайджана я чувствую гордость, когда посещаю этот парк. Его посещение дает возможность убедиться в том, что вся информация, распространяемая армянами о своей армии на протяжении десятилетий, является не чем иным, как мифом. И мнение зарубежных гостей заключалось в том, что Азербайджан выиграл эту войну благодаря своему мужеству и ценой пролитой крови, после чего была восстановлена историческая справедливость. Некоторые участники конференции также отметили, что создание этого парка - большое событие для будущих поколений. В то же время представители стран, столкнувшихся с конфликтами, увидели, что этот опыт можно использовать и в их государствах", - добавил Эльчин Амирбеков.