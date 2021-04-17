Парламентская делегация Азербайджана почтила память великого лидера Гейдара Алиева в Санкт-Петербурге

Находящаяся с визитом в России парламентская делегация Азербайджана, возглавляемая председателем Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой, почтила память великого лидера Гейдара Алиева в Санкт-Петербурге.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend члены делегации прибыли к дому №6 на улице Гороховая в Санкт-Петербурге, где в Высшей школе Комитета государственной безопасности СССР в 1949-1950 годах получал образование выдающийся сын азербайджанского народа, великий лидер Гейдар Алиев. Члены делегации ознакомились с барельефом, воссоздающим образ Гейдара Алиева, на фронтоне этого здания.

Члены парламентской делегации почтили память Общенационального лидера азербайджанского народа и возложили цветы к барельефу.