Армения затягивает процесс открытия коммуникаций, который отражен в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года.

Об этом сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Айдын Гусейнов, передает Day.Az.

По его словам, Армения и сегодня продолжает занимать деструктивную позицию.

Депутат отметил, что победа азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне и освобождение земель от оккупации сформировали новую реальность и атмосферу сотрудничества в регионе.

"Азербайджан заявил о готовности сотрудничать со всеми соседними странами в условиях новой реальности. Но, к сожалению, Армения не предпринимает аналогичных шагов и заняла деструктивную позицию, затягивая реализацию положений трехстороннего заявления от 10 ноября", - сказал Гусейнов.

По словам депутата, Армения подобными действиями препятствует установлению мира в регионе.

"Сегодня Армения находится в глубоком кризисе - как политическом, так и экономическом. Неясно, чем закончится этот кризис, но он не сулит Армении ничего хорошего. Руководство этой страны до сих пор не осознало новую реальность и не понимает, что единственный выход из ситуации, в которой находится Армения и ее экономика - это сотрудничество с соседними странами.

Если коммуникации не будут открыты, то Армения не сможет выйти из блокады, что усугубит экономический кризис в этой стране.

Однако даже в этой ситуации Армения не перестает придерживаться своей оккупационной линии. Армения по-прежнему высказывает абсурдные, реваншистские идеи и чинит препятствия на пути к установлению мира. Однако руководство Армении должно учитывать, что подобное поведение не сулит ей ничего хорошего. Армения сегодня находится в тяжелом положении, что является результатом ее агрессивной политики. Если Армения продолжит препятствовать открытию коммуникаций, то она окажется еще в более сложной ситуации. Поэтому для Армении единственный выход - реализация трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года", - сказал Гусейнов.