В Армении возмущены отказом российских делегатов ПАСЕ обсудить «вопрос пленных»

Жители Армении возмущены отказом российских делегатов ПАСЕ обсудить "вопрос пленных", передает Day.Az во вторник со ссылкой на российские СМИ.

Часть российских делегатов проголосовала 19 апреля против обсуждения "вопроса пленных", остальные воздержались.

Армянской делегации удалось добиться включения "вопроса пленных" в повестку ПАСЕ, сообщили 19 апреля депутаты парламента Армении.

Согласно официальному сайту ПАСЕ, за включение обсуждения этого вопроса проголосовали 93 делегата, "против" проголосовал 21 делегат, еще 18 делегатов воздержались.

Против внесения данного вопроса в повестку проголосовали делегаты из России (пять делегатов), Азербайджана (шесть делегатов), Турции (восемь делегатов), один сербский делегат и один венгерский делегат. Голосование россиян вызвало в армянском обществе возмущение.