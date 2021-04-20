Армения не соблюдает пункт заявления от 10 ноября об оживлении экономических и транспортных связей

В статье, опубликованной 20 апреля в газете Azernews, говорится о том, что Армения не выполняет девятый пункт трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года о разблокировании транспортных коммуникаций и налаживании экономических связей, о затягивании этой страной выполнения данного пункта.

Как передает Day.Az, в статье отражена реакция экспертов и местных СМИ на эту деструктивную позицию Армении, в частности, на недавние слова премьер-министра Никола Пашиняна о Зангезурском коридоре.

Сообщается, что Пашинян, демонстрирующий своими словами неосведомленность о тексте заявления от 10 ноября, и армянское общество не кажутся заинтересованными в открытии региональных транспортных коммуникаций и под различными предлогами пытаются этому помешать.

В статье также говорится об отказе Пашиняна от реализации указанного пункта трехстороннего заявления об открытии транспортных коммуникаций в регионе, препятствовании властями и политической элитой Армении послевоенному развитию. Продолжая откладывать открытие региональных коммуникаций, Армения окажется в очень сложной ситуации, которая не сулит ей ничего хорошего, подчеркивается в материале.