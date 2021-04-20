Президент Ильхам Алиев: В целом, планируется создать около пятидесяти агропарков

В целом, планируется создать около пятидесяти агропарков.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

"Многие из них уже функционируют. Общее инвестирование превышает два миллиарда манатов. Если бы мы не проделали всю эту работу вместе с частным сектором, то никто не стал бы вкладывать эти инвестиции. Потому что государство и предоставляет льготные кредиты на определенную сумму, и в то же время реализует инфраструктурные проекты и создает условия для частного сектора. А частный сектор вкладывает эти средства. В последние несколько лет в сельское хозяйство было вложено два миллиарда манатов, это очень крупные средства. Эти агропарки - Agro Dairy и "Азерсун" - были созданы в последние 4-5 лет. Число работников агропарков по всей стране превысило семь тысяч. Это - рабочие места для людей, проживающих в селах.

Мы стимулируем внутреннее производство и ненефтяной сектор. Я рекомендовал как в Agro Dairy, так и здесь - агропарке "Азерсун" управляющим ими лицам создать такие же хозяйства на освобожденных землях, в Карабахе, и первые шаги в этом направлении уже предпринимаются",- сказал глава государства.