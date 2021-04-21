Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем будет дан старт строительству нового аэропорта в Зангиланском районе

В ближайшем будущем будет дан старт строительству нового аэропорта в Зангиланском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

"Поступают многочисленные предложения из-за рубежа, многие наши иностранные партнеры желают принять активное участие в восстановлении Карабаха. И мы, конечно, приветствуем это. Естественно, все предложения будут проанализированы и обсуждены. Мы должны проделать всю эту работу с максимальной эффективностью, чтобы создать наилучшие условия для граждан, вернувшихся на освобожденные земли.

Как вам известно, высокими темпами идет строительство Физулинского международного аэропорта, в ближайшем будущем будет дан старт строительству нового аэропорта в Зангиланском районе. Третий аэропорт будет построен на территории Лачинского района. Это произойдет несколько позже. В этом регионе еще не растаял снег. На месте, предусмотренном для аэропорта, в настоящее время проведение практических работ не представляется возможным. Мы ждем, наверное, в мае-июне уже начнутся работы и в этом направлении",- отметил Президент Ильхам Алиев.